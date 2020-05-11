الكشف عن 3 إصابات بفيروس كورونا بمدينة سيئون

الإثنين 11 مايو 2020

أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من محافظة عدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وأوضح الناطق باسم بالمكتب انه تم اخذ عينات للحالات وفحصها وثبت اصابتها بالفيروس، وقد تم اخذهم الى المركز العلاجي بسيئون وهم في حالة صحية مستقرة.

الى ذلك اقرت السلطة المحلية اغلاق منطقة الغرفة كاملة لمدة أسبوعين و حصر المخالطين ومتابعتهم يوميا من قبل فرق الاستجابة.