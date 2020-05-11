شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..كسر هجوم حوثي في البيضاء والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 كسرت القوات الحكومية، هجوما حوثيا في قانية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية كسروا هجومًا حوثياً على مواقع عسكرية في جبهة قانية شمال البيضاء. وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية كبدت المليشيات خسائر في العتاد والأرواح

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