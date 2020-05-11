شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هزيمة مذلة للإخوان على يد قوات الانتقالي الجنوبي في أبين اليمنية والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020

تكبدت مليشيا الإخوان خسائر فادحة وهزيمة مذلة على يد لقوات الجنوبية في محافظة أبين، جنوب اليمن.



في التفاصيل، تلقت الميليشيات الإخوانية، المنضوية تحت الحكومة اليمنية الشرعية، هزيمة مذلة على ما يبدو، بعد معركة قصيرة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، لم تدم سوى ساعات قليلة، كانت كافية لكسر القوات المهاجمة.

وشنت الميليشيات الإخوانية هجومها المباغت، فجر اليوم الإثنين، بعد أن حشدت قواتها تحت جنح الظلام، وتقدمت نحو منطقة الشيخ سالم، التي تبعد نحو 15 كيلومترًا عن عاصمة محافظة أبين زنجبار، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا شرقي عدن، التي كانت على ما يبدو الهدف النهائي للهجوم.

ووفق موقع "إرم نيوز" فوجئ المحللون والمراقبون بالهجوم الإخواني، خاصة أنه يأتي في شهر رمضان المبارك، وتزامنًا أيضًا، مع الظروف الخاصة التي يشهدها اليمن مع انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت عدن للتو مدينة موبوءة.

وكتبت الصحفية المصرية، ولاء عمران: "لم أرَ في حياتي دناءة مثل دناءة الجماعة الإرهابية، ومن يدعمها؛ أعلنوا عن عدن مدينة موبوءة بالمرض. وبعد ساعات حاولوا اجتياحها بالمدرعات والرصاص ، ولكن القوات الجنوبية لقنتهم درسًا لن ينسوه. عاش الجنوب بأبطاله، ودمتم حقراء وضيعين إرهابيين ،اللعنة عليكم أينما كنتم."

ولم يرِد حتى الآن تعليق من الحكومة بشأن هذا الهجوم.

لكن النشطاء المؤيدين للهجوم، نفوا هزيمة القوات المحسوبة على الحكومة الشرعية في أبين، وتوعدوا بانتزاع السيطرة على عدن، من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وعلى الطرف الآخر، بث مؤيدو الانتقالي على نطاق واسع، صورًا ومقاطع تظهر انتصارهم على القوات المهاجمة.

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وقال أحدهم في مقطع متداول: "حاولوا تحرير المحرر لكنهم هناك هاربون".

وكتب الناشط الجنوبي، جمال بن عطاف: "قواتنا المسلحة الجنوبية وصلت الى أولى خيامهم في قرن الكلاسي #شقرة بعدما تركوا كل شيء خلفهم وهربوا، وهذه الدبابة غنيمة من موقع الجماعات الإرهابية القادمة من #مأرب#معركه_اجتثاث_الارهاب".

وفي إشارة إلى وقوع أسرى بيد الانتقالي، كتب نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك: "في القفص ثعالب ثقيلة".

ونقل بن عطاف في وقت سابق، أنباء عن أسر العقيد، محمد العوبان، قائد القوات الخاصة في أبين.

وتفاعل القيادي بالانتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، قائلًا: "رجال أبين الباسلة.. بكل ثقة وعنفوان مع إخوانهم من مختلف مناطق الجنوب، يتقدمون بخطى ثابته نحو النصر المؤزر".

وأضاف في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو: "هذه أرضنا .. وهؤلاء الغزاة الذين أتوا من محافظاتهم الشمالية، بعدما فروا من مواجهات الحوثي، لن يجدوا على أرضنا إلا خيبات الهزيمة والانكسار".

وفي السياق نفسه، قال ناشط آخر، يستخدم حسابًا باسم الشبواني: "حزب الإصلاح "ودف بعيال".. الناس قتلى بالعشرات، وإحراق آليات واأسرى من العيار الثقيل".

وأضاف: "عزيزي الجنوبي، بإمكانك آن ترى هزيمة الإخوان وقوات الارهاب الآن، في منبر الإرهاب؛ قناة الجزيرة، وكأن على رؤوسهم الطير. أوقفوا تغطية الأحداث في أبين نهائيًا منذ ساعات".