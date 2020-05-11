بالفيديو.. تعرف على حقيقة وصول الدبور الآسيوي القاتل إلى الكويت

الإثنين 11 مايو 2020

نفت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، اليوم الإثنين، صحة الأنباء التي تداولها عدد من النشطاء بشأن وصول الدبور الآسيوي العملاق، والملقب بـ "الدبور القاتل" إلى البلاد وانتشاره فيها.



وجاء نفي الهيئة، عقب تداول النشطاء، مقطع فيديو وثّقته إحدى السيدات من وراء نافذة في منزلها، حيث ظهر أحد أنواع الدبابير، ذو حجم كبير نوعًا ما، يقف على النافذة من الخارج، الأمر الذي أثار تخوّف السيدة، التي أبدت استغرابها من حجمه.

وقالت الهيئة في بيان توضيحي، عبر حسابها في "تويتر": "إن الدبور المنتشر، هو الدبور الطيني وليس الدبور الآسيوي القاتل"، مستندة إلى توثيق سابق لها، نشرته في منتصف عام 2019، لتؤكد أن هذا الدبور، هو الدبور الطيني، وهو غير عدائي للإنسان.

Advertisements

وتصدّر وسم #الدبور_القاتل المرتبة الأولى في "تويتر" حيث تفاعل آلاف النشطاء مع المقطع المنتشر، ومقاطع أخرى، تتحدث عن ذات الموضوع، دون أن يتم بيان تاريخها، وهو ما أثار تخوّف الكويتيين، من أن يكون هذا الدبور قد وصل فعلًا إلى بلادهم، قبل أن يصدر بيان هيئة البيئة النافي لصحة جميع هذه المقاطع.

ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهو أكبر الدبابير في العالم، وله لدغة قاتلة، إذا عضّت الشخص، أكثر من مرة، وفقًا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، وقد أطلق عليه الباحثون لقب "دبور القتل".

وشغل هذا الدبور، ذو المنشأ الآسيوي، وسائل الإعلام والمتابعين في مختلف الدول، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب صدور تقارير، تؤكد ظهور هذا الدبور في الولايات المتحدة، وتحديدًا، في ولاية واشنطن.