شكرا لقرائتكم خبر عن "السيسي" يؤكد: دعم مصر لأمن واستقرار العراق "ثابت" والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي: إن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لمصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر والعراق، مشدداً على الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.