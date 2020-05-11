شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع إصابات كورونا ..استئناف جزئي لخدمات القطارات بالهند والان نبدء بالتفاصيل
وواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعوات متنامية لإنهاء إجراءات العزل العام المفروضة في عموم البلاد التي يقطنها 1.3 مليار نسمة، حيث قالت أحزاب سياسية وشركات ومواطنون إن تلك الإجراءات دمرت سبل عيش الملايين الذين يعتمدون على العمل بأجر يومي.
وإجراءات العزل التي جرى تمديدها أكثر من مرة للسيطرة على زيادة عدد حالات العدوى، سارية حتى 17 مايو . لكن وزارة السكك الحديدية قالت إنها ستبدأ في إعادة الخدمات تدريجيا بتشغيل 15 قطارا للركاب اعتبارا من غد الثلاثاء لربط دلهي بمومباي وتشيناي وبنجالورو وكولكاتا ومدن كبرى أخرى.
وقالت الحكومة في بيان "بعد ذلك ستبدأ السكك الحديدية الهندية في تسيير مزيد من الخدمات الخاصة لوجهات أخرى".
وشبكة السكك الحديدية العملاقة في الهند من بين الأكبر في العالم وتنقل ما يفوق 20 مليونا يوميا.
وجاء الإعلان في وقت متأخر من أمس الأحد عن استئناف جزئي لخدمات القطارات في اليوم الذي سجلت فيه الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قفزة هي الأعلى على الإطلاق في الهند بلغت 4214 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 67152.
وقالت وزارة الصحة اليوم الاثنين إن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وصل إلى 2206.
ويعقد مودي اجتماعا مع رؤساء وزراء الولايات اليوم الاثنين لتحديد سبيل لرفع إجراءات العزل رغم انتشار العدوى.
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