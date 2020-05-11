رسمياً.. البريميرليج يعود للحياة في حزيران المقبل

الدوري الإنجليزي توقف منذ اذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ، وخلال الفترة الماضية كانت هناك مناقشات كبيرة حول كيفية عودة النشاط.

اليوم، أعطت الحكومة البريطانية، الضوء الأخضر للدوري الإنجليزي، للمضي قدمًا للعب المباريات خلف الأبواب المغلقة من 1 حزيران المقبل.



الحكومة وافقت على استئناف الفعاليات الثقافية والرياضية ولكن بدون مشجعين، لتجنب خطر الاتصال الجماعي.

وسيجتمع اليوم أعضاء الدوري الإنجليزي الممتاز، للمضي قدمًا ومناقشة كيفية عودة النشاط وتحديد مواعيد المباريات.

