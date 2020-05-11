2020-05-11 | 17:10
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منحت حكومة بريطانيا الضوء الأخضر لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من شهر حزيران المقبل، بعد توقفه لأكثر من حوالي 60 يومًا.
اليوم، أعطت الحكومة البريطانية، الضوء الأخضر للدوري الإنجليزي، للمضي قدمًا للعب المباريات خلف الأبواب المغلقة من 1 حزيران المقبل.
الحكومة وافقت على استئناف الفعاليات الثقافية والرياضية ولكن بدون مشجعين، لتجنب خطر الاتصال الجماعي.
وسيجتمع اليوم أعضاء الدوري الإنجليزي الممتاز، للمضي قدمًا ومناقشة كيفية عودة النشاط وتحديد مواعيد المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. البريميرليج يعود للحياة في حزيران المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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