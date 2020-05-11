الصحة تعلن تسجيل 51 إصابة جديدة وشفاء 56 مصاباً من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 51 اصابة جديدة و56 حالة شفاء.
واضافت، "سجلت مختبرات الوزارة لهذا اليوم (٥١) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/الرصافة: ٣٤، بغداد/ الكرخ: ٨، مدينة الطب:٨، البصرة: ١".
واوضحت، أن "حالات الشفاء بلغت ٥٦ حالة: (بغداد / الكرخ: ٨، مدينة الطب: ٣، البصرة :٣٩، كركوك: ٣، واسط: ١، اربيل: ٢"، مشيرة الى "تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد/ الكرخ".
وتابعت، أن "مجموع الإصابات ٢٨١٨، ومجموع الوفيات ١١٠، ومجموع حالات الشفاء ١٧٩٠، والراقدون الكلي ٩١٨".
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