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الصحة تعلن تسجيل 51 إصابة جديدة وشفاء 56 مصاباً من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 51 اصابة جديدة و56 حالة شفاء.
وقالت الوزراة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (٢٥٤٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٩٧٠١)".

واضافت، "سجلت مختبرات الوزارة لهذا اليوم (٥١) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/الرصافة: ٣٤، بغداد/ الكرخ: ٨، مدينة الطب:٨، البصرة: ١".

واوضحت، أن "حالات الشفاء بلغت ٥٦ حالة: (بغداد / الكرخ: ٨، مدينة الطب: ٣، البصرة :٣٩، كركوك: ٣، واسط: ١، اربيل: ٢"، مشيرة الى "تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد/ الكرخ".

وتابعت، أن "مجموع الإصابات ٢٨١٨، ومجموع الوفيات ١١٠، ومجموع حالات الشفاء ١٧٩٠، والراقدون الكلي ٩١٨".

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