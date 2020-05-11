مصدر: ايقاف عقد مشروع اعادة بناء وتشغيل محطتي بيجي الغازيتين

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افاد مصدر مطلع، الاثنين، بايقاف عقد مشروع اعادة بناء وتشغيل محطتي بيجي بعد مطالعة قدمها مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين هنين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشروع اعادة بناء وتشغيل محطتي بيجي 1 و2 الغازيتين تم ايقافه بعد مطالعة قدمها مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين هنين بهذا الشأن".
وأضاف المصدر، أن "ايقاف المشروع جاء لارتفاع مبلغ الاحالة وعدم وجود تقييم حقيقي للمحطتين وكذلك الظروف الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط".
وأدناه نص وثائق تكشف تفاصيل عن المشروع:
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