الفتلاوي تنفي اقالتها من منصب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة

وقالت الفتلاوي في تغريدة على موقعها في "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365، :"سلسلة أكاذيبكم لاتنتهي..إشترت قناة آسيا، هربت إلى السويد، زارت اسرائيل، إشترت ٢٢ دونم، مسكوها بالمطار تهرب ذهب ووووو..وآخرها تم إقالتها".واضافات :"اتمنى لكم افطاراً شهيا مع خبر تكذيبي لإشاعتكم الجديدة والذي سيغلق شهيتكم ويزعجكم..‏وسأدعو لكم مع الافطار ان يشفيكم الله من مرض الحقد والبهتان".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت امس الاحد، انباء باقالة الفتلاوي من منصبها.