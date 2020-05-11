الفتلاوي تنفي اقالتها من منصب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة

نفت مستشارة رئيس الوزراء حنان الفتلاوي، الاثنين، اقالتها من منصبها.
وقالت الفتلاوي في تغريدة على موقعها في "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365، :"سلسلة أكاذيبكم لاتنتهي..إشترت قناة آسيا، هربت إلى السويد، زارت اسرائيل، إشترت ٢٢ دونم، مسكوها بالمطار تهرب ذهب ووووو..وآخرها تم إقالتها".
واضافات :"اتمنى لكم افطاراً شهيا مع خبر تكذيبي لإشاعتكم الجديدة والذي سيغلق شهيتكم ويزعجكم..
وسأدعو لكم مع الافطار ان يشفيكم الله من مرض الحقد والبهتان".
واضافات :"اتمنى لكم افطاراً شهيا مع خبر تكذيبي لإشاعتكم الجديدة والذي سيغلق شهيتكم ويزعجكم..
وسأدعو لكم مع الافطار ان يشفيكم الله من مرض الحقد والبهتان".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت امس الاحد، انباء باقالة الفتلاوي من منصبها.
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