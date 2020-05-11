بالوثيقة.. تكليف يحيى رسول بمنصب الناطق الاعلامي باسم القائد العام

تنشر الخليج 365 بالوثيقة، إعفاء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للناطق باسم القائد العام اللواء الركن عبد الكريم خلف وتكليف العميد يحيى رسول بدلاً عنه.

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