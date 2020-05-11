عمومية السباحة: انتخابات الاتحاد ستجرى بإشراف دولي وبموعدها المحدد

وقال كبيان في حديث للسومرية نيوز، إن "الجمعية العمومية لاتحاد السباحة العراقي، ستعقد اجتماعها غير العادي بالزمان والمكان المحددين يوم الاربعاء القادم لانتخاب رئيس جديد للاتحاد وبأغلبية مطلقة".

وأضاف "سيشارك في هذ الاجتماع ممثل عن الاتحاد الدولي طه سليمان الكشري الامين العام للاتحاد الاسيوي للسباحة وبواسطة تقنية الفيديو"، مؤكداً أن "ما يشاع من اخبار عكس ذلك فهي مجرد اكاذيب ينشرها المتضررين من ابعادهم على خلفية ادانتهم بملفات الفساد الاداري والمالي".

