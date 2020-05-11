عمومية السباحة: انتخابات الاتحاد ستجرى بإشراف دولي وبموعدها المحدد

2020-05-11 | 16:45
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أكد المخول عن الجمعية العامة للاتحاد العراقي للسباحة، خالد كبيان، ان انتخابات الاتحاد ستتم بإشراف دولي وبموعدها المحدد.
وأضاف "سيشارك في هذ الاجتماع ممثل عن الاتحاد الدولي طه سليمان الكشري الامين العام للاتحاد الاسيوي للسباحة وبواسطة تقنية الفيديو"، مؤكداً أن "ما يشاع من اخبار عكس ذلك فهي مجرد اكاذيب ينشرها المتضررين من ابعادهم على خلفية ادانتهم بملفات الفساد الاداري والمالي".
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