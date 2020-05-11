دولة خليجية تسجل نحو ألفي اصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 9 حالات وفاة و1966 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي. بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 41014 و255 وفاة، بينما بلغ إجملي المتعافين 12737 شخصا، بزيادة 1280 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتأتي حصيلة إصابات اليوم مرتفعة حتى مقارنة مع القفزة القياسية التي شهدتها المملكة في اليوم السابق، عندما تم تسجيل 1912 إصابة جديدة بالفيروس.

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