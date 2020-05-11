إسرائيل تهدم 4 منازل لعائلات فلسطينية منذ بداية 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، 4 منازل وأخطرت بهدم 6 أخرى لعائلات نشاطين فلسطينيين ضمن سياسة العقاب الجماعي منذ بداية العام الجاري.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الإثنين، إن أحد تلك الجرائم وقعت فجر اليوم بعدما هدمت القوات الإسرائيلية منزل عائلة الأسير قسام عبدالكريم البرغوثي في قرية كوبر، شمال مدينة رام الله.
والبرغوثي هو عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتقلته إسرائيل في 26 أغسطس/آب 2019، بعدما اتهمته بالاشتراك في عملية تفجير وقعت في منطقة عين بوبين قرب قرية دير إبزيع غرب مدينة رام الله قبل اعتقاله بـ3 أيام، إثر مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها.
واتهم المركز الحقوقي إسرائيل بانتهاج سياسة العقاب الجماعي بهدم منازل عائلات الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها أو ضد المستوطنين.
وحسب البيان؛ جرفت قوات الاحتلال المنزل المكون من طابقين، ويقطن فيه والدا البرغوثي وشقيقه، ودمرت الطابق العلوي بالكامل، ووأحدثت تصدعات وشقوق في الطابق السفلي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها منزل عائلة عبدالكريم البرغوثي للهدم أو التخريب.
وبعد انسحاب قوات إسرائيلية، زرعت والدة الأسير، وهي أكاديمية فلسطينية نبتة صبار قرب المنزل المدمر في رسالة تحدٍّ للاحتلال.
وقالت في تصريحات صحفية: "نزرعها من جديد لنقول إننا قادرون على أن نصبر، وأن الاحتلال لن ينال من عزيمتنا وإصرارنا شيئًا مهما كانت ممارساته".
واعتبرت أن عملية تدمير المنزل تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، قائلة: "يقتل ويذبح ويهدم بدم بارد، ومهما حاول تجميل صورته فإنه لن يستطيع بفعل جرائمه وبشاعته التي تظهر في كل شبر يتحرك فيه".
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