بريطانيا لن تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي اليوم الاثنين إن بلاده لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

لكن كليفرلي قال للبرلمان "إن موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية"، معتبرا أن القيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة.

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن بومبيو سيسافر إلى إسرائيل يوم 13 مايو/آيار، وسيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني جانتس في القدس.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن اللقاء سيتركز على نية إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية.

وتأتي زيارة بومبيو بينما عبّرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تأييدها لخطط نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة على الرغم من تحذيرات الفلسطينيين من أن ذلك سيقتل آفاق اتفاق للسلام على الأمد الطويل.