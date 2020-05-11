وفيات كورونا في #بريطانيا ترتفع إلى 32065 بتسجيل 210 حالات جديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية ذكرت وزارة الصحة اليوم الاثنين أن حصيلة وفيات كوفيد-19 في بريطانيا ارتفعت بواقع 210 إلى 32065. وتشمل الحصيلة، التي جمعتها الوكالة الحكومية للصحة العامة في إنجلترا ونظيراتها في ويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا، الوفيات في جميع الأماكن بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة الحالات بفيروس كورونا، وهي تغطي الفترة حتى الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش أمس الأحد.

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