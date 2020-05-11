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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،(كوفيد_19).
وكشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الإثنين، تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، مشيرا إلى أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء.
وقال في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصًا.
فيما أعلن عن تسجيل 1280 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 12737 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.
كما أشار إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس #كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.
وأكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.
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