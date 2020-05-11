مقاتلات الجيش الليبي تقصف غرفة عمليات مليشيات الوفاق شرق مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت مقاتلات الجيش الليبي، الإثنين، غرفة عمليات مليشيات الوفاق شرق مصراتة، بحسب ما أكده مصدر عسكري.



وقال المصدر وفقا لـ"العين الإخبارية" إن هذه الضربات تأتي ضمن بنك أهداف عملية طيور الأبابيل التي أطلقها الجيش الليبي ضد الإرهاب والتواجد التركي بالبلاد.

واستهدفت الضربات مزرعة في منطقة القداحية التي تتخذها المليشيات الإرهابية غرفة عمليات بمنطقة شرق مصراتة، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف أن الضربات طالت تمركزات للمليشيات قرب المزرعة ومركز للعمليات وسط أبوقرين ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وتدمير جميع الأهداف.

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وأطلق الجيش الليبي الخميس عملية "طيور الأبابيل" الجوية ضد العدوان التركي والموالين له، تم خلالها تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة.

كما تم استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي الخميس سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

كما استهدف سلاح الجو الليبي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".

كان الجيش الوطني الليبي قد بدأ السبت تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.