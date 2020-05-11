ميركل تجدد تحذيرها من كورونا بأول أيام تخفيف القيود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، المواطنين مجددا الحذر في ظل استمرار أزمة كورونا وذلك في أول أيام تخفيف إجراءات العزل بعدد من الولايات.



تصريح ميركل جاء عقب خروج مظاهرات ضد القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من تفشي عدوى كورونا.

وقالت مصادر مشاركة في مؤتمر عبر الفيديو لقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، إن ميركل أكدت أنه تم إطلاعها على أن كثير من الألمان ذهبوا للتسوق مطلع هذا الأسبوع بدون ارتداء كمامات.

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وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر، فإن ميركل اعتبرت خروج الألمان دون كمامات "جرأة في التصرف"، مضيفة أنه لا يزال يتعين الالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية السارية.

وذكرت المستشارة الألمانية أنه في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع سيتضح مدى تأثير تخفيف الإجراءات الذي تم إقراره الأسبوع الماضي على عدد الإصابات.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة الألماني ينز شبان خلال المؤتمر أن بلاده نجحت حتى الآن في التعامل مع الجائحة، لأن المواطنين التزموا بالقيود، مطالبا المواطنين بالاستمرار في الالتزام بمعايير السلامة الصحية.

وحتى الإثنين، سجلت ألمانيا 171 ألفاً و879 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما وصلت الوفيات إلى 7 آلاف و569 حالة.

كان العديد من الولايات الألمانية، بدأت الإثنين تخفيف بعض القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا.