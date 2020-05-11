حاكم دبي لولي عهد أبوظبي: أظهرت هذه الأزمة معدنك العظيم أمام القريب والبعيد والصديق والعدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالمواقف الوطنية والإنسانية، على الصعيد المحلي والعالمي، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعامله مع أزمة وباء فيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) بما يعكس صورة الإمارات الإنسانية والحضارية مع القريب والبعيد، ومع العدو والصديق، مؤكداً سموه بأن وقفة الأخ والصديق والقائد محمد بن زايد ومواقفه ومتابعته وكلماته تشكل مفخرة للجميع، وستظل مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عن بعد، بتقنية الاتصال بالفيديو، في افتتاح جلسات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي يعقد عن بعد بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد - 19"، بمشاركة وزراء وأمناء عامّين للمجالس التنفيذية ومسؤولين من أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وذلك للعمل على تطوير "استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد - 19".

وقال: اليوم هدفنا ليس فقط حماية صحة الناس، وإنما هدفنا حماية الاقتصاد، وحماية المكتسبات وحماية الحياة الكريمة، مضيفاً سموه: ثقتي فيكم كبيرة.. والمهمة الرئيسية اليوم عندنا هي النهوض بدولة الإمارات أسرع من أي دولة في العالم.

وأثنى على جهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول: حبانا الله بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد .. أظهرت هذه الأزمة معدنك العظيم أمام القريب والبعيد والصديق والعدو .. وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك.. وطنياً وإنسانياً.. محلياً وعالمياً.. ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.. مفخرة لنا جميعا.

وألقى أبيات شعر موجهة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال فيها :

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ما توفّيك المعاني والحروف .. يا زعيم المرجلة في كل حال

لك مواقف مثل ما حزّ السيوف .. حازم بعزمك إلى حدّ المحال

معدنك صافي وما تغلبك الصروف .. قايد وإنسان وأصبح للمثال

نِعم بو خالد وما مثلك نشوف .. واحد وتغني عن آلاف الرجال

واستعاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بيتاً من الشعر للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، جد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال فيه:

يا شيخ تكفى الهم والاحزان

ما مات من خلف ولدْ

وختم بالقول: والحمد لله أن معنا زايد.