الرئيس الروسي يعلن انتهاء عطلة امتدت 6 أسابيع لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، انتهاء فترة العطلة العامة التي شهدتها البلاد لمواجهة فيروس كورونا بدءا من غد الثلاثاء.



وأكد بوتين، خلال كلمة له لشرح آخر المستجدات الخاصة بكورونا وإعلان الإجراءات الجديدة في روسيا، انتهاء فترة العطلة التي استمرت لـ6 أسابيع للحد من تفشي الفيروس.

وأرجع الرئيس الروسي السبب الرئيسي للنسب المرتفعة للوفيات جراء فيروس كورونا إلى عدم استعداد المنظومات الصحية حول العالم.

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وأضاف: "خلال الأسابيع الأخيرة زدنا من معدل اختبارات فيروس كورونا واليوم نجري 170 ألف منها يوميا".

وأشار الرئيس الروسي إلى سعي بلاده لإجراء 300 ألف فحص لفيروس كورونا كل يوم، لافتاً إلى أن الخطر الرئيسي يكمن في حالات الإصابة التي لا يتم التوصل إليها.

وسجلت روسيا حتى اليوم الإثنين 221 ألفًا و344 حالة مصابة بفيروس كورونا، فيما وصلت الوفيات إلى 2009 حالات.