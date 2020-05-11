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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقطات جديدة تظهر الدمار الذي لحق بالبارجة الحربية الإيرانية.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهر فيديو لقطات جديدة تظهر الدمار الذي لحق بالبارجة الحربية الإيرانية التي قصفتها مدمرة جماران الإيرانية عن طريق الخطأ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات
وكانت مدمرة أطلقت " جماران" التابعة للجيش الإيراني صاروخا عن طريق الخطأ، أدى إلى فقدان العشرات وسط أنباء عن مقتل وإصابة نحو 40 عسكرياً من الجيش الإيراني بينهم ضباط كبار، خلال مناورات بدأت ظهر الأحد، في سواحل جاسك المطلة على الخليج العربي.
وذكرت حسابات مقربة من الحرس الثوري أن مدمرة "جماران" الإيرانية استهدفت بارجة " كنارَك" عن طريق الخطأ، بصاروخ كروز.
يشار إلى أن سفن فرقاطة نوع جماران، هي سفن صنعت في إيران عام 2010، يبلغ طولها 95 متراً، فيها رادارات سطحية وجوية ومستشعرات حرب إلكترونية، ومنصة هبوط طائرة عمودية.
ويشبه حادث الصاروخ هذا الذي أطلق على البارجة "عن طريق الخطأ" إلى حد بعيد حادثة إطلاق الصاروخين اللذين ضربا الطائرة الأوكرانية في يناير/كانون الأول الماضي والتي قتل جميع ركابها وطاقمها، وهو ما يفتح الباب على عدة سيناريوهات واحتمالات بينها وجود خلل تقني أو اختراق بالمنظومة الصاروخية الإيرانية.
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