قرار عاجل للرئيس بوتين وبدء التنفيذ من الغد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وزارة الصحة هي المخولة بإقرار تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وموعد انتهائها، موضحا أنه اعتبارًا من الغد 12 مايو سيتم فتح كل الأنشطة الاقتصادية وتخفيف جزء من الحظر المفروض في روسيا.

وقال فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن الأحوال الاقتصادية في روسيا، وأذاعته قناة "اكسترا نيوز"، أن الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية لا يعني الانتهاء من مكافحة الفيروس، ولكن ستستمر كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى في المواقع التي لم ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

وأَضاف بوتين أنه لابد من الحفاظ على إجراءات الصحة العامة، مكلفا كل رؤساء الأقاليم بمتابعة الإجراءات عن كثب والإشراف على تطبيقها بشكل كامل.

وأكد أن نظام الاستعداد لفتح الأنشطة الاقتصادية يجب أن يكون قائم، ولكن في المقام الأول يجب الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.