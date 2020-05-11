نزيه نجم: موضوع تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا يجب أن يتوقف

اشار رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب ​نزيه نجم​ في تصريح له من ​مجلس النواب​، الى ان موضوع تهريب ​المازوت​ من ​لبنان​ إلى ​سوريا​ يجب أن يتوقف، ومسألة ضبط الحدود لا يمكن السكوت عنها وهي من مسؤولية ​الدولة​ و​الاجهزة الامنية​. إضغط للمزيد

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