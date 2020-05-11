سليمان: لاستدراك خطورة تجدد الكورونا والعمل بوعي للخروج دون خسائر

أسف عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد سليمان​، لـ"إرتفاع ​حالات​ المصابين ب​فيروس كورونا​ في محافظة عكار وأبدى تخوفه من انتشاره، والاستهتار بهذا الوباء سيكون كارثياً على كل أبناء الوطن وليس على منطقة او بلدة محددة"، داعياً ​الحكومة​ الى "ضرورة معاودة التقييد بالإجراءات العامة وتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمواطنين ليتمكنوا من تأمين قوتهم اليومي و الالتزام ب ​سياسة​ التعبئة العامة المتخذة".

وناشد سليمان اتحادات ​البلديات​ و​بلديات عكار​ والجمعيات والهيئات الدولية بـ"التعاون والتنسيق لاحتواء هذه الجائحة وتقديم المساعدات العينية واللوجستية لمساندة الأهالي في ظل هذه ​الأزمة​ المعيشية والصحية الصعبة التي تمر على البلاد والتنسيق الدائم مع ​القوى الأمنية​ وطبابة ​القضاء​ في حال أكتشاف أي حالة"، متمنياً من العكاريين أستدراك "خطورة هذه المرحلة والعمل سوياً بوعي للخروج دون خسائر ودون فقدان أحبه وأعزاء وأهل لنا في كل بلدتنا العكارية".