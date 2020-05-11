سليمان: لاستدراك خطورة تجدد الكورونا والعمل بوعي للخروج دون خسائر

أسف عضو كتلة المستقبل النائب محمد سليمان، لـ"إرتفاع حالات المصابين بفيروس كورونا في محافظة عكار وأبدى تخوفه من انتشاره، والاستهتار بهذا الوباء سيكون كارثياً على كل أبناء الوطن وليس على منطقة او بلدة محددة"، داعياً الحكومة الى "ضرورة معاودة التقييد بالإجراءات العامة وتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمواطنين ليتمكنوا من تأمين قوتهم اليومي و الالتزام ب سياسة التعبئة العامة المتخذة".
وناشد سليمان اتحادات البلديات وبلديات عكار والجمعيات والهيئات الدولية بـ"التعاون والتنسيق لاحتواء هذه الجائحة وتقديم المساعدات العينية واللوجستية لمساندة الأهالي في ظل هذه الأزمة المعيشية والصحية الصعبة التي تمر على البلاد والتنسيق الدائم مع القوى الأمنية وطبابة القضاء في حال أكتشاف أي حالة"، متمنياً من العكاريين أستدراك "خطورة هذه المرحلة والعمل سوياً بوعي للخروج دون خسائر ودون فقدان أحبه وأعزاء وأهل لنا في كل بلدتنا العكارية".
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