مجلسا الكنائس العالمي وكنائس الشرق الأوسط في رسالة للاتحاد الأوروبي: لموقف حازم ضد ضم الأراضي الفلسطينية لاسرائيل

وجه مجلس الكنائس العالمي WCC، و​مجلس كنائس الشرق الأوسط​ MECC نداء مشتركا إلى ​الاتحاد الأوروبي​ يحثانه فيه على "اتخاذ موقف حازم في شأن قرار ضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل".

ودعا المجلسان في رسالة مشتركة "الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم ومبدئي في قضية قرار ​الحكومة الإسرائيلية​ ضم أراض فلسطينية في ​الضفة الغربية​ الى الكيان الاسرائيلي المحتل"، وطلبا منه " دراسة هذه الخطوة وتداعياتها، وما اذا كانت تتناسب على الأقل او تتوازي القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في موضوع ضم ​روسيا​ لشبه جزيرة ​القرم​".

واشارا الى ان هذه الرسالة تعبر عن التزامهما "رؤيتهما بشأن تأمين ​السلام​ العادل لجميع المواطنين في الأراضي المقدسة"، كما تشير إلى أن "هذا الضم الأحادي لأراضي ​الفلسطينيين​ لا يمكنه أن يؤدي إلى تعزيز العدالة والسلام، بل إلى زيادة الظلم، ونزع الملكية الشرعية الفلسطينية، وتصاعد التوترات، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وعدم احترام القانون الدولي".

وختما مؤكدين أنه " لا يجوز أن يعتبر الاتحاد الأوروبي متواطئا، إن من خلال التقاعس أو من خلال رد الفعل غير الكافي للحؤول دون تنفيذ هذه الخطة".

