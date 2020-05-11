انطلقت المرحلة الثانية من حملة بلدية صيدا "صيدا تواجه كورونا" خارج صيدا الادارية، التي سيستفيد منها الصيداويين في مختلف المناطق اللبنانية، وضمن تعاونها مع بلدية صيدا والجمعيات الشريكة، حيث باشرت مؤسسات الرعاية بتنفيذ الدفعة الثانية في بلدات الهلالية وعين الدلب وجادة بري بالتعاون مع متطوعي الجمعيات.
وعقد اجتماع تنسيقي للمناطق الثلاثة في مسجد سيد الشهداء حمزة، حيث تم تقسيم المناطق والاحياء والأبنية، واستلم المتطوعون التجهيزات الوقائية وكشوفات المسجلين في البلدية مع القسائم، لينطلقوا بعد ذلك لتسليمها للعائلات الصيداوية في منازلها، وتميزت عملية التوزيع بالتنسيق التام بين الفرق التطوعية من مختلف الجمعيات بالإضافة الى تعاون أهالي المنطقة معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المرحلة الثانية من حملة بلدية صيدا "صيدا تواجه كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.