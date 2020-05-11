انطلاق المرحلة الثانية من حملة بلدية صيدا "صيدا تواجه كورونا"

انطلقت المرحلة الثانية من حملة ​بلدية صيدا​ "صيدا تواجه ​كورونا​" خارج صيدا الادارية، التي سيستفيد منها الصيداويين في مختلف المناطق اللبنانية، وضمن تعاونها مع بلدية صيدا والجمعيات الشريكة، حيث باشرت مؤسسات الرعاية بتنفيذ الدفعة الثانية في بلدات ​الهلالية​ و​عين الدلب​ وجادة بري بالتعاون مع متطوعي الجمعيات.

وعقد اجتماع تنسيقي للمناطق الثلاثة في مسجد سيد الشهداء حمزة، حيث تم تقسيم المناطق والاحياء والأبنية، واستلم المتطوعون التجهيزات الوقائية وكشوفات المسجلين في ​البلدية​ مع القسائم، لينطلقوا بعد ذلك لتسليمها للعائلات الصيداوية في منازلها، وتميزت عملية التوزيع بالتنسيق التام بين الفرق التطوعية من مختلف الجمعيات بالإضافة الى تعاون أهالي المنطقة معهم.