بلدية كترمايا: الاشتباه بسيدة سورية تعاني عوارض فيروس كورونا

أكد رئيس بلدية ​كترمايا​ المحامي يحيى علاء ​الدين​، وجود حالة مشتبه بها، مصابة بفيروس "كورونا"، لسيدة من التابعية السورية"، " واشار في بيان الى "انه أثناء اجراء معاينة لها في مركز "الساير" التابع لجمعية "الوعي والمواساة" في كترمايا،" تبين للأطباء انها تعاني من عوارض "كورونا"، فتم ابلاغ ​وزارة الصحة العامة​ بالأمر، وعمل ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقلها الى ​مستشفى​ الحريري في ​بيروت​ لإجراء فحص ال PCR، ونحن في إنتظار النتيجة لنبني على الشيء مقتضاه".

ودعا علاء الدين اهالي البلدة والمقيمين الى "التشدد في التقيد والإلتزام بتدابير الوقاية من هذا الوباء، والحفاظ على استعمال "الكمامات" و"الكفوف"، وعدم التجمعات والخروج من منازلهم، حفاظا على سلامتهم و​سلامة​ عائلاتهم من هذا المرض".

كما طلب علاء الدين من "جميع أفراد عائلتها وكل من إختلط معها او رافقها التزام ​الحجر المنزلي​ لحين صدور النتيجة من مستشفى الحريري".

