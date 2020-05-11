طليس: الحكومة أقدمت على كذبة كبيرة بموضوع المساعدة

تمنى رئيس ​اتحاد النقل البري​ في ​لبنان​ بسام طلبس خلال لقاء مع سائقي الباصات، "ألا يبدو غدا أن اتحادات النقل ونقاباته أعادوا نشر ​كورونا​ على جميع الأراضي اللبنانية، لذلك أنا أرجوكم باسم كل الزملاء النقابيين، ألا نعتبر بأن أحد رمى لنا طعما، فنحن طالبنا، فرضنا، وقلنا إننا نريد أن يعمل كل الناس بالشكل المطلوب وبشروط التعبئة الصحية العامة التي أقرتها ​الحكومة​ ونحن ملزمون، إذا 30% فلتكن 30%، وإذا 25% فلتكن 25%، وباقي الشروط من كمامات وتعقيم، شرط ألا نتحمل المسؤولية أمام الله أولا، وأمام ناسنا وكل اللبنانيين، بأننا لا سمح الله تسببنا بإعادة نشر كورونا من جديد".

ولفت الى ان "الحكومة أقدمت على كذبة كبيرة بموضوع المساعدة، فقد كان يفترض أن تقدم شهريا 400 ألف مساعدة وتزيدها كل شهر، وليس كما دمجت شهرين ونصف شهر، لذلك نحن مع أن تعمل الباصات".