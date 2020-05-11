تيمور جنبلاط: في ‏بذكرى رحيل بطريرك المصالحة نتمسك أكثر بلبنان المتنوع الديمقراطي الحر

اشار رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "‏بذكرى رحيل بطريرك المصالحة و​الاستقلال​ مار نصر الله بطرس صفير، نتمسّك أكثر ب​لبنان​ المتنوع الديمقراطي الحر، بالمصالحة والعيش المشترك، بكل المنجزات التي تحققت بالشراكة معه، ونُكمل مع البطريرك الماروني بشارة ​الراعي​ وكل الحريصين مواجهة الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية والسياسية، لكي يبقى لبنان الدولة.

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