قرار معجل التنفيذ يلزم بنك بيبلوس بدفع قسط جامعي لطالب في الخارج

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في ​المتن​ رانيا رحمة قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بإلزام "​بنك بيبلوس​" - فرع ​برج حمود​ تحويل مبلغ وقدره 9000 آلاف يورو أو ما يعادله ب​الدولار​ الأميركي، من حساب أحد المودعين لدى المصرف،لزوم سداد قسط جامعي في فرنسا،من دون مهلة وتحت طائلة غرامة إكراهية قدرها تسعة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.

وكان المستدعي نديم هاشم تقدم بطلب "أمر على عريضة" عبر البريد الإلكتروني للمحكمة يلزم المستدعى ضده أي المصرف بتحويل مبلغ 9000 يورو أو ما يمثل الدفعة الأولى من القسط الجامعي الواجب عليه تسديده قبل تاريخ 15/15/2020 لجامعة HEC Paris، وذلك بعد رفض المصرف إجراء التحويل المطلوب.

واعتبرت القاضية رحمة في قرارها أن "رفض إجراء التحويل أو تسديد المبلغ نقدا للمستدعي يلحق به ضررا فادحا ويعرضه لخسارة مقعده الجامعي جراء عدم إلتزامه بالشروط والموجبات المنصوص عليها في الإتفاقية الموقعة بينه وبين ​الجامعة​ المذكورة، ما يؤلف عنصر العجلة الذي يبرر تدخل هذه المحكمة بموجب أمر على عريضة من دون إتباع الأصول الوجاهية".