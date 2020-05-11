اشار مكتب رئيس "تيار المرده" الوزير السابق ​سليمان فرنجيه​ في باين، الى انه "منعا للالتباس فإن ما قاله رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في مؤتمره الصحافي بشأن إقرار ملف ​بواخر الكهرباء​ في ​حكومة​ ​نجيب ميقاتي​، كان في سياق عرض عام لمسار تولي وزراء ​التيار الوطني الحر​ ملف الكهرباء، ولم يقصد به الإساءة الى ميقاتي او توجيه الإتهام اليه شخصيا في هذا، لأن خطة ميقاتي لملف الكهرباء التي نوقشت يومها كانت واضحة في وضع الضوابط التي تحفظ ​المال​ العام والشفافية في مقاربة هذا الملف، والقرار الذي اتخذه ​مجلس الوزراء​ يومها في هذا الصدد واضح في هذا السياق. فاقتضى التوضيح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب فرنجيه: ما قاله حول اقرار ملف بواخر الكهرباء في حكومة ميقاتي كان في سياق عرض عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.