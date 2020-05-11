الحريري التقى جنبلاط وسفراء النروج وسويسرا وكندا والكويت

استقبل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في ​بيت الوسط​، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

كما استقبل الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط" سفراء النروج ليني ستينسيث، سويسرا مونيكا شماتز وكندا ايمانيويل لامورو، في حضور الوزير السابق غطاس خوري.

وبعد اللقاء اوضحت السفيرات الثلاث ان "البحث تطرق الى الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها لبنان جراء ذلك، والإصلاحات المطلوب تنفيذها في اطار الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة". واعتبرن الخطة "خطوة اولى جيدة تشخص بشكل دقيق التحديات ولكن يبقى المهم تطبيقها واجراء الإصلاحات المطلوبة".

بعدها التقى الحريري السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

