حدد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مستقبل الحظر في ​روسيا​ والإجراءات اللاحقة لمواجهة ​كورونا​، معلنا " انتهاء العطلة العامة يوم 12 أيار وإجراءاتنا أنقذت حياة آلاف الأشخاص". وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصعد بذلك روسيا إلى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين أعلن انتهاء فترة العطلة العامة في روسيا اعتبارا من يوم 12 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.