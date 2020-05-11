ظريف: تبادل السجناء ليس بحاجة إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلن قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ان "تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة ليس حاجة إلى مفاوضات، بل يتم بالتنسيق مع السفارة السويسرية راعية مصالح أميركا بطهران، وواشنطن تسعى إلى تمديد حظر التسلح وفقا للاتفاق النووي وهذا يتعارض مع الالتزامات الدولية والاتفاق النووي بحد ذاته"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لن تنجح في إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران".
وأكد ظريف أن "الاتفاق النووي يمنح إيران امتيازات هامة كرفع حظر التسلح بعد 5 سنوات من توقيعه، ورفع الحظر الصاروخي بعد 8 سنوات وإنهاء الرقابة على الأنشطة النووية بعد 10 سنوات"، مشددا على أن "بلاده توظف كافة جهودها كي لا تتمكن الولايات المتحدة من تمديد حظر التسلح".
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