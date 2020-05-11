ظريف: تبادل السجناء ليس بحاجة إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلن قال ​وزير الخارجية​ ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، ان "تبادل ​السجناء​ بين بلاده و​الولايات المتحدة​ ليس حاجة إلى مفاوضات، بل يتم بالتنسيق مع ​السفارة السويسرية​ راعية مصالح ​أميركا​ ب​طهران​، و​واشنطن​ تسعى إلى تمديد حظر التسلح وفقا للاتفاق النووي وهذا يتعارض مع الالتزامات الدولية و​الاتفاق النووي​ بحد ذاته"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لن تنجح في إصدار قرار في ​مجلس الأمن الدولي​ لتمديد حظر التسلح على إيران".

وأكد ظريف أن "الاتفاق النووي يمنح إيران امتيازات هامة كرفع حظر التسلح بعد 5 سنوات من توقيعه، ورفع الحظر الصاروخي بعد 8 سنوات وإنهاء الرقابة على الأنشطة النووية بعد 10 سنوات"، مشددا على أن "بلاده توظف كافة جهودها كي لا تتمكن الولايات المتحدة من تمديد حظر التسلح".