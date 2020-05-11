الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل: ضم أراض فلسطينية يستدعي رد فعل

أشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الى "إمكانية اتخاذ إجراءات" ضد إسرائيل في حال نفذت تهديداتها وقامت بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والنقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها".
وألمح إلى أن القرار "يبقى بيد الدول الأعضاء التي تجري مشاورات على مختلف المستويات، ملاحظا أن اتخاذ أي إجراء بحق أي جهة يتطلب إجماع الدول الأعضاء"، مؤكداً على "موقف بروكسل الرافض للضم باعتباره مخالفا للقانون الدولي، والاتحاد الاوروبي "ليس جهة في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فنحن إلى جانب القانون الدولي".
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