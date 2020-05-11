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الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل: ضم أراض فلسطينية يستدعي رد فعل

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أشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن و​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ بيتر ستانو، الى "إمكانية اتخاذ إجراءات" ضد ​إسرائيل​ في حال نفذت تهديداتها وقامت بضم أراض فلسطينية في ​الضفة الغربية​ المحتلة، و​النقاش​ قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها".

وألمح إلى أن القرار "يبقى بيد الدول الأعضاء التي تجري مشاورات على مختلف المستويات، ملاحظا أن اتخاذ أي إجراء بحق أي جهة يتطلب إجماع الدول الأعضاء"، مؤكداً على "موقف ​بروكسل​ الرافض للضم باعتباره مخالفا للقانون الدولي، و​الاتحاد الاوروبي​ "ليس جهة في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فنحن إلى جانب القانون الدولي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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