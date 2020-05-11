زلزال بقوة 4 درجات يضرب كوريا الشمالية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ان "​زلزال​ا بقوة أربع درجات وقع على مسافة 28 كيلومترا جنوب غربي كوسان في ​كوريا الشمالية​، ولم تتم الإفادة عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية حتى الآن".

ولفت المركز الى انه "تم تسجيل زلزال بقوة 3.8 درجة فى مقاطعة كانجوون بكوريا الشمالية، وقدرت البيانات الأولية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 23 ميلا شمال غربي ​بيونغ يانغ​، حيث شعر السكان في بعض مناطق ​كوريا الجنوبية​ بهزات ارتدادية، والزلزال بدا طبيعياً وليس نتيجة عمليات عسكرية أو تجارب نووية".