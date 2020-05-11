الصحة الإيرانية: تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن "تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 109286، وتسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 6685"، مشيرة الى "انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ شهرين".
ولفتت الوزارة الى "ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 87422، بينما يبقى 2703 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة، وتم إجراء 601324 فحص تشخيص لكورونا في إيران حتى اليوم"، مؤكدة أن "مؤشر الوضع الصحي في إقليم خوزستان يبقى عند الحالة الحمراء والأوضاع في العاصمة طهران ليست على نحو جيد".
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