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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين بإنهاء "عطلة العمل" السارية في روسيا منذ أواخر مارس والهادفة إلى تسهيل فرض العزل، ما يعطي إشارة الانطلاق لرفع تدريجي للقيود المفروضة في المناطق الروسية.
وقال بوتين في خطاب متلفز إنه "اعتبارا من يوم غد الثاني عشر من مايو تنتهي عطلة العمل السارية في البلاد والتي تشمل كل القطاعات الاقتصادية. لكن التصدي للجائحة (فيروس كورونا المستجد) لم ينته. الخطر لا يزال قائما".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين ينهي اعتباراً من الثلاثاء "عطلة العمل" السارية في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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