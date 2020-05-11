جونسون: لا حل إلا بلقاح وقد لا نجده!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





نصر المجالي: كشف النقاب، اليوم الإثنين، عن تفاصيل خارطة الطريق حول الإغلاق، التي أعلن عن موجز لها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأحد، مؤكدا أن الفيروس التاجي سيكون معنا في "المستقبل المنظور" محذراً من "أننا قد لا نجد مطلقاً".

وحذر جونسون، من أن حياة الناس سوف تتأثر في "المستقبل المنظور" من فيروس كورونا، حيث اعترف "بأنه قد لا يتم العثور على لقاح ضد الوباء القاتل".

وفي خارطة الطريق التي وشعها والمكونة من 50 صفحة لتخفيف الإجراءات للخروج من حالة الإغلاق المفروضة منذ 23 مارس الماضي، قال جونسون إن الأمل الوحيد على المدى الطويل لإعادة البلاد إلى شيء يشبه الحياة الطبيعية كان اختراقا طبيا ضد Covid-19.

يذكر أن العمل جار بالفعل في جميع أنحاء العالم بشأن لقاح وعلاجات أخرى مصممة لخفض معدل وفيات الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص في المملكة المتحدة وحدها.

اللقاح

وقال رئيس الوزراء في الخطة التي نشرت تفاصيلها كاملة اليوم: "من الواضح أن الحل الوحيد الممكن على المدى الطويل يكمن في اللقاح أو العلاج القائم على المخدرات ... ولكن بينما نأمل في حدوث اختراق، الأمل ليس خطة".

وأكد: "قد يستغرق اللقاح الشامل أو العلاج أكثر من عام. في الواقع، في أسوأ السيناريوهات، قد لا نجد لقاحًا على الإطلاق، لذا يجب أن تتقبل خطتنا موقفًا من الشعب، حيث نحن في هذا معًا، على المدى الطويل، حتى أثناء بذل كل ما في وسعنا لتجنب هذه النتيجة".

طلب رئيس الوزراء الليلة الماضية من البريطانيين "البقاء في حالة تأهب، والسيطرة على الفيروس وإنقاذ الأرواح" في شعار الحكومة الجديد لفيروس كورونا.

ويمكن للموظفين العودة إلى العمل بأي رقم من أرقام الحضور إذا تم تنفيذ التباعد الاجتماعي، ولكن لا يمكن للأسر الالتقاء، وبموجب خطة جونسون "المشروطة" يمكن أن تبدأ عملية افتتاح المدارس في يونيو وأجزاء من صناعة الضيافة كالمطاعم والبارات في يوليو.

ضوء أخضر للحدائق

كما ستُمنح مراكز الحدائق الضوء الأخضر لإعادة فتحها اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل مع تطبيق قواعد "التباعد الاجتماعي"، يمكن للناس البدء في الاختلاط في "بعض المناسبات" مع العائلة والأصدقاء من بداية الشهر المقبل - في نفس الوقت الذي تعود فيه الرياضة التلفزيونية.

لكن خطة جونسون قالت إنه يجري إدخال إجراءات إبعاد اجتماعي "أذكى" لمحاولة دفع البلاد إلى نوع من الحياة الطبيعية. وأكدت أنه في المستقبل ، سيتم استهداف القيود "بشكل أكثر دقة".

وتحدد الخطة المبادئ التوجيهية أولئك الذين يمكنهم الاستمرار في العمل من المنزل "في المستقبل المنظور"، وأشارت إلى إرشادات الصحة والسلامة الكاملة المقرر نشرها غدًا الثلاثاء.

Advertisements

وابتداء من يوم الأربعاء، يتم حث جميع العمال على العودة إلى واجباتهم في قطاعات مثل إنتاج الغذاء والبناء والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والبحث العلمي في المختبرات.

وقالت الوثيقة "الاستثناءات الوحيدة لذلك هي أماكن العمل مثل الضيافة وتجارة التجزئة غير الضرورية التي تطلب الحكومة خلال هذه الخطوة الأولى أن تظل مغلقة".

المدارس

وقالت الخطة إنه لا يمكن إعادة فتح المدارس بالكامل، لكنها قالت إنه ينبغي تشجيع المزيد من العمال الرئيسيين على إرسال أطفالهم. وتنصح الخطة بتغطية الوجه للأشخاص في وسائل النقل العام وفي الأماكن المغلقة - وهو أمر حدث في اسكتلندا قبل أسبوعين.

كما قامت الوثيقة بتصحيح خطأ آخر بين عشية وضحاها، مشيرة بوضوح إلى أن الناس قادرون على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق مثل التنس أو الغولف مع شخص آخر من أسرة أخرى.

واعتبارًا من الشهر المقبل، ستبدأ المدارس الابتدائية في العودة وتشغيلها للاستقبال، السنة الأولى والسنة السادسة. ولكن ستبقى الفصول صغيرة، ومن المقرر أن تظل غالبية المدارس الثانوية مغلقة حتى سبتمبر، ولن يواجه الآباء غرامات لرفضهم إرسال أطفالهم للمدارس.

فعاليات رياضية وثقافية

وفي هذه المرحلة، ستنظر الحكومة أيضًا في "السماح بالفعاليات الثقافية والرياضية التي تقام خلف أبواب مغلقة للبث، مع تجنب خطر الاتصال الاجتماعي على نطاق واسع".

وسيتم أيضًا فتح المزيد من المتاجر غير الضرورية - على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يعود مصففو الشعر وصالونات التجميل حتى ذلك الحين.

كما تحدد الوثيقة كيف يمكن للعائلات والأصدقاء الاختلاط اعتبارًا من الشهر المقبل ، إذا ظل الفيروس تحت السيطرة. ومع استمرار القيود، تدرس الحكومة مجموعة من الخيارات للحد من الآثار الاجتماعية الأكثر ضررًا لجعل التدابير أكثر استدامة.

وقالت خريطة الطريق إن الحكومة تدرس أيضا السماح بإقامة "حفلات زفاف صغيرة". ومع ذلك، لا توجد إشارة في المواد إلى الأعياد الخاصة ببعض المناسبات الدينية، مما يشير إلى أنها خارج جدول الأعمال لفترة طويلة قادمة.

مواضيع قد تهمك :