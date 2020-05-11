وسط الانتقادات... جونسون سيفصل خططه لرفع العزل

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بعدما قدم الخطوط العريضة لخططه المتعلقة برفع العزل، يفصل رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين خارطة الطريق لرفع تدريجي للقيود، تتعرض لانتقادات لخلوّها من الوضوح.

وسيتوجه جونسون إلى النواب في الساعة 14,30 بتوقيت غرينيتش بعد نشر وثيقة من 50 صفحة يفصل فيها خطته لرفع تدريجي لتدابير العزل في بريطانيا، ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تسجل أكبر عدد وفيات مع 32 ألف وفاة.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمرضى في المستشفيات، يبقى الوضع مقلقاً خصوصاً في دور رعاية المسنين مع تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يومياً في البلاد.

في الوقت الذي بدأت فيه دول عديدة بتخفيف العزل، مدد جونسون حتى الأول من يونيو العزل المفروض منذ 23 مارس، مع سيناريوهات عديدة للخروج منه.

ولم تعد الحكومة تصر في المملكة المتحدة على ضرورة "ملازمة المنازل" بل فقط على "ضرورة التيقظ" خلافا لمناطق أخرى كويلز واسكتلندا ما يثير مخاوف من رفع العزل متباين في البلاد.

والتعديل الرئيسي الذي سيطبق اعتبارا من هذا الأسبوع: إن كان العمل من المنزل لا يزال الأسلوب المفضل، باتت الحكومة "تشجع" اولئك العاجزين عن العمل من المنزل، على التوجه إلى المصانع وورش البناء.

وأمام الإرباك الذي سببته هذه التوصية أوضحت الحكومة صباح الإثنين أن التطبيق سيبدأ الأربعاء.

لكن يستحسن تفادي وسائل النقل المشترك التي ستنشر توصيات بشأنها الثلاثاء، كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لـ "سكاي نيوز".

وأضاف "هدفنا الرئيسي هو حماية صحة الأفراد" لكن أيضا "البدء بحماية الأرزاق" التي تأثرت كثيرا جراء عزل كانت عواقبه الاقتصادية والاجتماعية كبيرة.

صالونات تصفيف الشعر مغلقة

وفور عرضها، تعرضت خطط الحكومة لسيل من الانتقادات، من النقابات إلى المعارضة مرورا بالأطباء.

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وأعلن نيك توماس-سيموندز المكلف الشؤون الداخلية للحزب العمالي لقناة "سكاي نيوز"، "نشجع ملايين العمال على العودة إلى العمل بغياب معايير سلامة واضحة".

وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر لإذاعة "أل بي سي"، "نحتاج إلى مزيد من الوضوح. هل علي وضع كمامة في الحافلات أو المترو؟".

ورأت نقابة "يونايت" أن الحكومة "طرحت تساؤلات أكثر مما قدمت أجوبة".

وفي التعليم، احتجت النقابات بعد تبلغها بأن طلاب المدارس الابتدائية والحضانة قد يعودون إلى المدارس في حال إحراز تقدم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن كيفين كورتني من إتحاد التربية الوطنية "إنه مشروع غير مسؤول" تقرر "دون تشاور" مع القطاع. وقال لـ "سكاي نيوز"، "لا نوافق بأن فتح المدارس حاليا آمن".

وبين تدابير التخفيف الأخرى المقررة من الحكومة اعتبارا من الأربعاء، سيسمح بالخروج لفترة محدودة لممارسة الرياضة والتوجه إلى الحدائق العامة وحتى الذهاب في رحلة لكن مع أفراد أسرة واحدة وشرط احترام مسافة المترين مع الأشخاص الآخرين.

وستفرض غرامات عالية جدا على المخالفين.

ويجب الانتظار حتى الرابع من يوليو "على أقرب تقدير" للتوجه إلى مطعم أو حانة أو صالونات تصفيف الشعر كما قال دومينيك راب. وأضاف "يجب أن تستمر التضحيات حتى الصيف".

وأعرب شاند ناغبول رئيس الرابطة الطبية البريطانية، جمعية الأطباء المهنية، عن "القلق" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وأعلن "الفيروس ينتقل بشكل كبير في المجتمع (...) ما لم نسمعه هو كيف ستفرض الحكومة احترام مبدأ التباعد الاجتماعي".

وتنوي الحكومة "قريبا" فرض فترة حجر إلزامي من 14 يوما للمسافرين القادمين جوا إلى بريطانيا بحسب جونسون دون أن يعطي موعدا أو تفاصيل عن هذا الاجراء. وهذا الإجراء الذي سيعفى منه الفرنسيون يقلق قطاع الطيران الذي أصلا تأثر كثيرا بوباء كوفيد-19.

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