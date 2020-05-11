أكثر من 282 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

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أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 282447 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الساعة 11,00 ت غ الإثنين استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4117740 إصابة في 195 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 1388600 مصاب على الأقلّ.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بكوفيد-19 مطلع فبراير، البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع79528 وفاة ل1329799 حالة. وتعافى ما لا يقل عن 216169 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، تحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 31855 وفاة من بين 219183 إصابة. وتليها إيطاليا مع 30560 وفاة (219070 إصابة). وتحلّ إسبانيا رابعةً مع 26744 وفاة (227436 إصابة)، ومن ثمّ فرنسا مع 26380 وفاة (176970 إصابة).

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82918 حالة (17 إصابة جديدة بين الأحد والإثنين) بينها 4633 وفاة بينما تعافى 78144 شخصا.

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والإثنين في الساعة 11,00 ت غ سجّلت أوروبا 156449 وفاة من بين مليون و748 الفا و140 إصابة حتّى الآن.

وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 84338 من بين مليون و397802 حالة وأميركا اللاتينية والكاريبي 20888 وفاة (373716 حالة) وآسيا 10736 وفاة (299747 حالة) والشرق الأوسط 7636 وفاة(227086 حالة) وافريقيا 2275 وفاة(62968 حالة) وأوقيانيا 125 وفاة (8284 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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