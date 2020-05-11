كنت أوازن بين الأرض والسماء... إنه الموت!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





نصر المجالي: روى عالم الفيروسات الذي أمضى غالبية حياته مقاتلا ضد الفيروسات التي تهدد البشرية ومن بينها "إيبولا وفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الأيدز" تجربته المثيرة في مواجهة الموت بعد إصابته بفيروس (كورونا).

كان عالم الفيروسات بيتر بيوت (Peter Piot)، مدير كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، قد اصيب بفيروس COVID-19 في منتصف مارس 2020. وأمضى أسبوعًا في المستشفى، وحين خرج للتعافي في منزله وجد نفسه لا يستطيع صعود سلم الدرج إلا لاهثًا وبعد معاناة كبيرة في التنفس.

وروي بيوت الذي كان نشأ في بلجيكا، وأحد المكتشفين لفيروس إيبولا في عام 1976 وقضى حياته المهنية في مكافحة الأمراض المعدية للمجلة البلجيكية Knack، ونشرتها مجلة (Science) وترجمتها ("الخليج 365").

وكان بيوت ترأس برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بين عامي 1995 و 2008 وهو حالياً مستشار الفيروسات التاجية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.

وخلال المقابلة التي كانت أجريت في 2 مايو 2020، روى مواجهته الشخصية مع الفيروس التاجي الجديد التي قال البروفيسور بيوت إنها كانت تجربة مغيّرة للحياة.

أعراض

ويقول: "في 19 مارس، كانت لدي فجأة حمى شديدة وصداع طعنني بشدة. شعرت بألم شديد قاتل في جمجمتي وشعري، وهو أمر غريب. لم يكن لديّ سعال في ذلك الوقت، وكان رد الفعل الأول لديّ أنني واصلت العمل ولكن من المنزل. لقد بذلنا الكثير من الجهد في العمل عن بعد في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي العام الماضي، بحيث لم يكن علينا السفر كثيرًا. إن هذه التجربة التي تمت في سياق مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبحت الآن مفيدةً جدًا بالطبع".

ويضيف البروفيسور بيوت: لقد كان الاختبار إيجابيًا لـCOVID-19، كما توقعت. لقد وضعت نفسي في عزلة في غرفة الضيوف في المنزل. لكن الحمى لم تختفِ. لم أصب بمرض خطير قط ولم أتلقَ يوم إجازة مرضية خلال السنوات العشر الماضية. أنا أعيش حياة صحية جدًا وأمشي بانتظام. عامل الخطر الوحيد هو أن عمري 71 عامًا. أنا متفائل، لذلك اعتقدت أنه سيمر. ولكن في 1 أبريل، نصحني صديق طبيب بإجراء فحص شامل لأن الحمى وخاصة الإرهاق تزداد سوءًا".

نقص الاكسجين

ويتابع: اتضح أن لدي نقصا حادا في الأكسجين، على الرغم من أنني ما زلت لم أشعر بضيق في التنفس بعدُ. أظهرت صور الرئة أنني مصاب بالالتهاب الرئوي الحاد، وهو نموذج لـ COVID-19، وكذلك الالتهاب الرئوي البكتيري. لطالما شعرت بالإرهاق، بينما عادة ما أكون مزدحما بالطاقة. لم يكن الأمر مجرد إرهاق فقط، لكن الإرهاق التام؛ لن أنسى هذا الشعور أبدًا. كان عليّ أن أدخل إلى المستشفى، على الرغم من أن الفحص سلبي للفيروس في هذه الأثناء. هذا أيضًا نموذجي لـ COVID-19: يختفي الفيروس، لكن عواقبه تستمر لأسابيع".

ويقول العالم المقاتل ضد الفيروسات الذي طاله الفيروس التاجي: "كنت قلقا من أن يتم وضعي على جهاز التهوية على الفور لأنني رأيت منشورات تظهر أنه يزيد من فرصتك في الموت. كنت خائفا للغاية، لكن لحسن الحظ، أعطوني فقط قناع أكسجين أولاً، وانتهى بي الأمر في غرفة عزل في غرفة انتظار قسم العناية المركزة".

استسلم للمصير

ويستطرد البروفيسور بيوت: "أنت متعب، لذا فأنت تستسلم لمصيرك. تستسلم تماما لموظفي التمريض. أنت تعيش في روتين من الحقنة إلى الحقن وتأمل في ذلك. أنا عادة استباقي تمامًا في الطريقة التي أعمل بها، ولكن هنا أنت مريض بنسبة 100 ٪".

لقد شاركت غرفة مع شخص متشرد ومنظف كولومبي، ورجل من بنغلاديش، والثلاثة كلهم من مرضى السكري، كانت الأيام والليالي تشعرني بالوحدة لأنه لم تكن لدى أحدنا الطاقة للتحدث".

ويقول: بعد محاربة الفيروسات في جميع أنحاء العالم لأكثر من 40 عامًا، أصبحت خبيرًا في العدوى. أنا سعيد لأنني مصاب بالكورونا وليس الإيبولا، على الرغم من أنني قرأت دراسة علمية بالأمس تقول خلاصتها بأن لديك فرصة 30 ٪ من الموت إذا انتهى بك الأمر في مستشفى بريطاني مع COVID-19. هذا هو نفس معدل الوفيات الإجمالي لمرض إيبولا في عام 2014 في غرب إفريقيا.

فقدت صخبي العلمي

ويشير البروفيسور بيوت إلى أن هذا يجعلك تفقد صخبك العلمي في بعض الأحيان، وأنت تستسلم لتأملات عاطفية. لقد كرست حياتي لمحاربة الفيروسات وأخيراً ها هي تنتقم، لمدة أسبوع كنت أوازن بين السماء والأرض، على حافة ما كان يمكن أن تكون النهاية.

خرجت من المستشفى بعد أسبوع طويل. سافرت إلى المنزل بوسائل النقل العام. أردت أن أرى المدينة بشوارعها الفارغة وحاناتها المغلقة وهواءها المنعش بشكل مدهش.

لم يكن هناك أحد في الشارع - تجربة غريبة. لم أستطع المشي بشكل صحيح لأن عضلاتي كانت ضعيفة بسبب الاستلقاء ونقص الحركة، وهو أمر غير جيد عندما تعالج حالة الرئة.

في المنزل، بكيت لفترة طويلة. كما أنني نمت بشدة لبعض الوقت. خطر استمرار حدوث خطأ ما بشكل خطير يستمر في ذهنك. لقد تم حبسك مرة أخرى، ولكن عليك وضع أشياء كهذه في منظورها الصحيح. أنا معجب الآن بنيلسون مانديلا أكثر مما اعتدت عليه. تم حبسه في السجن لمدة 27 عامًا ولكنه خرج كمصلح كبير.

Advertisements

احترام للفيروسات

لطالما كان لدي احترام كبير للفيروسات، وهذا لم يتضاءل. لقد كرست الكثير من حياتي لمكافحة فيروس الإيدز. إنه شيء ذكي، يتهرب من كل ما نقوم به لحجبه.

الآن بعد أن شعرت بالوجود القوي للفيروس في جسدي بنفسي، أنظر إلى الفيروسات بشكل مختلف. أدرك أن هذا الشخص سيغير حياتي، على الرغم من تجارب المواجهة التي مررت بها مع الفيروسات من قبل. أشعر بالضعف.

ضيق تنفس

وإذ ذاك، يقول البروفيسور بيوت: بعد أسبوع من خروجي من المستشفى ، أصبحت أشعر بضيق في التنفس بشكل متزايد. اضطررت للذهاب إلى المستشفى مرة أخرى، لكن لحسن الحظ، يمكن أن أعالج في العيادة الخارجية. لقد تبين لي أن لدي مرضا رئويا ناتجا عن الالتهاب الرئوي، ناتج عما يسمى بعاصفة السيتوكين. إنها نتيجة لدفاعك المناعي. لا يموت الكثير من الناس بسبب تلف الأنسجة الناتج عن الفيروس ولكن من الاستجابة المبالغ فيها لجهازهم المناعي، والتي لا تعرف ماذا تفعل بالفيروس. مازلت تحت العلاج لذلك، مع جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات التي تبطئ الجهاز المناعي. لو كانت لدي تلك العاصفة مع أعراض تفشي الفيروس في جسدي، لما كنت على قيد الحياة.

كنت أعاني من الرجفان الأذيني، حيث ارتفع معدل ضربات القلب إلى 170 نبضة في الدقيقة؛ يحتاج أيضًا إلى التحكم فيه عن طريق العلاج، خاصةً لمنع تخثر الدم، بما في ذلك السكتة الدماغية. هذه قدرة أقل من تقدير الفيروس: من المحتمل أن تؤثر على جميع أعضاء الجسم.

آثار خطيرة

ويشير البروفيسور في حديثه إلى أن الكثير من الناس يعتقدون أن COVID-19 يقتل 1 ٪ من المرضى، والباقي يفلت من بعض الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا. لكن القصة تزداد تعقيدًا. سيصاب العديد من الأشخاص بمشاكل مزمنة في الكلى والقلب. حتى نظامهم العصبي يمكن أن يصاب بالعطب، سيكون هناك مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، وربما أكثر، الذين سيحتاجون إلى علاجات مثل غسيل الكلى لبقية حياتهم. كلما تعلمنا أكثر عن الفيروس التاجي، ظهرت أسئلة أكثر. نحن نتعلم أثناء الإبحار.

لهذا السبب أشعر بالانزعاج الشديد من العديد من المعلقين على الهامش الذين ينتقدون العلماء وصناع القرار الذين يحاولون جاهدين السيطرة على الوباء بدون أي بصيرة. هذا غير عادل.

ويتابع البروفيسور بيتر بيوت، مدير مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي: اليوم، بعد 7 أسابيع، أشعر بشكل أو بآخر في التحسن لأول مرة. أكلت الهليون الأبيض الذي أطلبه من بائع خضار تركي قريب من بيتي.

ويقول: أخيراً تبدو صور رئتي أفضل مرة أخرى. فتحت زجاجة نبيذ جيدة للاحتفال، هي الأولى منذ فترة طويلة. أريد العودة إلى العمل، على الرغم من أن نشاطي سيكون محدودًا لفترة من الوقت. أول شيء التقطته مرة أخرى هو عملي كمستشار خاص لـ COVID-19 R & D لفون دير لي الرئيسة العليا للمفوضية الأوروبية.

اللقاح اللقاح

يؤكد البروفيسور بيوت: نعم إن المفوضية العليا ملتزمة بقوة بدعم تطوير لقاح. لكن لنكن واضحين: بدون لقاح ضدّ فيروس كورونا، لن نتمكن من العيش بشكل طبيعي مرة أخرى. إن استراتيجية الخروج الحقيقية الوحيدة من هذه الأزمة هي لقاح يمكن طرحه في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني إنتاج مليارات الجرعات منه، وهو في حد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا من حيث التصنيع اللوجستي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال من غير المؤكد حتى الآن إمكانية تطوير لقاح COVID-19.

ويقول: اليوم هناك أيضًا مفارقة مفادها أن بعض الأشخاص الذين يدينون بحياتهم للقاحات لم يعودوا يريدون تطعيم أطفالهم. يمكن أن تصبح مشكلة إذا أردنا طرح لقاح ضد الفيروس التاجي، لأنه إذا رفض الكثير من الناس الانضمام، فلن نتمكن من السيطرة على الوباء.

توترات سياسية

ويخلص مدير مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي: آمل أن تخفف هذه الأزمة من التوترات السياسية في عدد من المجالات. قد يكون هذا وهمًا، لكننا رأينا في الماضي أن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال أدت إلى الهدنات. وبالمثل، آمل أن يتم إصلاح منظمة الصحة العالمية (WHO)، التي تقوم بعمل عظيم في مكافحة COVID-19، لجعلها أقل بيروقراطية وأقل اعتمادًا على اللجان الاستشارية التي تدافع فيها الدول في المقام الأول عن مصالحها الخاصة، إذ كثيرا ما تصبح منظمة الصحة العالمية ملعبا سياسيا.

وفي الختام، يقول البروفيسور، عالم الفيروسات والمقاتل ضدها: "على أي حال، ما زلت متفائلًا. والآن بعد أن واجهت الموت، انخفضت مستويات تحملي للهراء والهراء أكثر من ذي قبل. لذا، أواصل بهدوء وحماس، على الرغم من انتقائي أكثر من مرضي".

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرّف نقلا عن مجلة "علوم". الرابط الاصلي هنا

مواضيع قد تهمك :