محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن هذه المبادرة ستسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
وتتضمن المبادرة إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا.
ويرصد الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي أبرز تفاصيل المبادرة الجديدة بحسب ما أعلنته اليوم وزارة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مليارات جنيه ضمانة.. تفاصيل مبادرة دعم السياحة والفنادق لصرف المرتبات (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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