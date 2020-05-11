ميركل تشدد في دعوة مواطنيها على مواصلة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

شددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في دعوة مواطنيها إلى مواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل إنه سيكون من الضروري في المرحلة الجديدة الراهنة للجائحة " أن نتأكد مع كل التخفيفات من أن الناس ملتزمون بالمتطلبات الأساسية، بالتباعد وارتداء واق للفم والأنف، ومن مراعاة بعضنا البعض".

جاءت هذه التصريحات لميركل بعد اجتماع عبر الفيديو مع ممثلين عن مكتب الصحة في منطقة هارتس، واضافت ميركل أن هذا الأمر " مهم تماما".

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يشار إلى أن العديد من الأشخاص تظاهروا احتجاجا على قيود كورونا مطلع الأسبوع الجاري في عدة مدن بألمانيا بدون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات.

وقالت ميركل إنها وجهت الشكر إلى مكتب الصحة في هارتس، نيابة عن كل المكاتب الصحية في بلادها، للعمل الذي يؤدونه " فلقد اضطلعت خدمة الصحة العامة بدور مركزي في مكافحة الجائحة"، " فهناك يتم البت فيما إذا كان بإمكاننا تتبع كل المخالطات في حال الإصابات الجديدة".

ورأت ميركل أن من العوامل ذات الأهمية الحاسمة لهذا التتبع هو " أن تعمل مكاتب الصحة بشكل جيد، وهي تفعل هذا، فهناك يعمل أناس متحمسون ينجزون هذا العمل، وسوف نقدم لهم التعزيز حيثما كانت هناك حاجة إليه، وذلك بالتعاون مع الولايات".

ولفتت ميركل إلى أنه على المكاتب أن تخطر الحكومة في حال احتاجت إلى تعزيز وذكرت أن المكاتب تم دعمها بعاملين يساعدون في تتبع سلسلة العدوى، واضافت أن الجيش مستعد لتقديم الدعم.