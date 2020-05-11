محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، لحيازته (5,300 طن سلع غذائية عبارة عن "مفروم لحوم، دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
كما ضبطت الحملات، مالك شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها (1,950 طن سكر تمويني) قام المذكور بتفريغها وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة كونه (سكر حر)، وكذا ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة مدون عليها سكر تمويني مُدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.