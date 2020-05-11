خلال 24 ساعة.. ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، لحيازته (5,300 طن سلع غذائية عبارة عن "مفروم لحوم، دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت الحملات، مالك شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها (1,950 طن سكر تمويني) قام المذكور بتفريغها وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة كونه (سكر حر)، وكذا ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة مدون عليها سكر تمويني مُدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.