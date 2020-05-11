مقتل 6 جنود في هجوم شنته طالبان شرقي أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين مقتل ستة على الأقل من أفراد الجيش الوطني الأفغاني، في هجوم شنته طالبان بإقليم لجمان شرقي أفغانستان.

إلا أن اثنين من أعضاء المجلس المحلي قالا إن طالبان قتلت 20 على الأقل من قوات الأمن في المنطقة، وأصابت سبعة آخرين، كما أخذت ستة على الأقل كرهائن.

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ووقع الحادث عندما أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الاثنين أنها توقفت عن إطلاق سراح المزيد من عناصر طالبان حتى تطلق الحركة سراح 95 جنديا أفغانيا آخرين، بحيث يرتفع العدد الإجمالي للمفرج عنهم إلى 200.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم المجلس الوطني الأفغاني، جاويد فيصل، إنه منذ انطلاق برنامج تبادل الأسرى، أفرجت الحكومة عن 1000 من عناصر طالبان، بينما أطلقت طالبان سراح 105 فقط من القوات الأفغانية.

يذكر أن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان، يمهد الطريق لانسحاب جميع القوات الدولية من أفغانستان في غضون 14 شهرا. وبالإضافة إلى ذلك يهدف الاتفاق إلى إجراء محادثات سلام بين الاطراف الافغانية، بالإضافة إلى تبادل السجناء.