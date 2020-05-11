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تركيا تعلن أنها ستستهدف قوات حفتر إذا واصلت هجماتها على مصالحها في ليبيا

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 حذرت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد 10 ماي من أنها ستعتبر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا.

 

وتساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا وتعتبر قوات حفتر من ”الانقلابيين“.

 

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وقالت الوزارة في بيان إنه ”إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا للاستهداف فسنعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة“.

 

وذكرت كذلك أن الهجمات على مطار معيتيقة في طرابلس في وقت مبكر من صباح يوم السبت تشكل ”جرائم حرب“. وكان الهجوم ضمن وابل مكثف من قذائف المدفعية أطلقها الجيش الوطني الليبي على العاصمة.وكانت تركيا وإيطاليا قد أعلنتا يوم الخميس أن المنطقة المحيطة ببعثتيهما في طرابلس تعرضت للقصف.

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