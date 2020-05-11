وفاة رئيس المخابرات العامة بحكومة الوفاق الليبية

أفاد تقرير إخباري ليبي اليوم الأحد بوفاة رئيس المخابرات العامة بحكومة الوفاق الوطنية الليبية عبد القادر التهامي.
ونقلت قناة "ليبيا 24" عن مصدر، لم تذكر اسمه، أن الوفاة ناجمة عن تعرض التهامي لسكتة قلبية.
إلا أن وسائل إعلام أخرى أشارت إلى احتمال أن تكون تمت تصفيته، دون أن يتسنى التأكد من صحة ذلك.
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