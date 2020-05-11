وزير الخارجية الأمريكي / السلطات الايرانية هي أكبر راع ل"معاداة السامية" في العالم

شبه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في الذكرى الثانية لانسحاب بلاده من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية عام 2015، السلطات الإيرانية بالنازيين، واصفا الجمهورية الإسلامية بـ"أكبر راع لمعاداة السامية" في العالم.

وقال بومبيو في بيان له، نشرته وزارة الخارجية: "قبل 75 عاما وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها معا ليخلصوا العالم من النازيين وإيديولوجيتهم المبنية على الكراهية. واليوم نواجه تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي من قبل نظام إجرامي آخر".

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي من جديد للانضمام إلينا لوقف أكبر راع لمعاداة السامية".

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واعتبر بومبيو أن الأمريكيين ومنطقة الشرق الأوسط بوضع أكثر أمانا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قبل عامين.

وشدد على أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل.